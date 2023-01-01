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الموقع الإلكتروني: leelo-ai.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Leelo على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Leelo قارئ المقالات وأداة تحويل النص إلى كلام. قم بتحويل المحتوى المكتوب بسهولة إلى خطاب يبدو طبيعيًا باستخدام LEELO. مثالي للعروض التقديمية ومقاطع الفيديو التسويقية والكتب الصوتية.

الموقع الإلكتروني: leelo-ai.com

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