يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Leelo على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

Leelo قارئ المقالات وأداة تحويل النص إلى كلام. قم بتحويل المحتوى المكتوب بسهولة إلى خطاب يبدو طبيعيًا باستخدام LEELO. مثالي للعروض التقديمية ومقاطع الفيديو التسويقية والكتب الصوتية.

الموقع الإلكتروني: leelo-ai.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Leelo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.