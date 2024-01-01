Free TTS هو برنامج تحويل النص إلى كلام الرائد عبر الإنترنت والذي يوفر الدعم لجميع اللغات تقريبًا. وهو مصمم لإنشاء ملفات صوتية عالية الجودة بأصوات طبيعية، مما يجعله مناسبًا لمختلف المشاريع. الأداة مجانية وتسمح بالاستخدام التجاري. أصبحت عملية تحويل النص إلى كلام بسيطة وسريعة من خلال محرك الذكاء الاصطناعي القوي، والذي يدعمه التعلم الآلي من Google وإمكانيات تحويل النص إلى كلام (TTS). وهذا يضمن الأداء الفعال وينتج نتائج بصوت عالي الجودة. إحدى الميزات البارزة في Free TTS هي دعمها لـ SSML (لغة ترميز تركيب الكلام)، والتي تمكن المستخدمين من تخصيص الصوت من خلال توفير تفاصيل حول التوقف المؤقت، وتنسيق الصوت، والتواريخ، والمختصرات، و اكثر. توفر هذه الميزة المرونة وتعزز تجربة الصوت الشاملة. توفر الأداة مجموعة واسعة من الأصوات واللغات الأصلية، بما في ذلك الإنجليزية (الولايات المتحدة)، والأفريكانية، والعربية، والبنغالية، والبلغارية، وغيرها الكثير. يمكن استخدام هذه الأصوات لأغراض مختلفة، مثل إضافة تعليقات صوتية إلى مقاطع الفيديو، أو إنشاء مقاطع فيديو تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، أو مقاطع فيديو ترويجية. لاستخدام Free TTS، يحتاج المستخدمون ببساطة إلى نسخ ولصق النص الذي يريدون تحويله إلى الأداة. يمكن بعد ذلك تنزيل الملف الصوتي المحول كملف MP3. لا يلزم التسجيل، وتتم إزالة التسجيلات الصوتية تلقائيًا خلال 24 ساعة للحفاظ على الأمان. باختصار، Free TTS عبارة عن محول تحويل النص إلى كلام عبر الإنترنت سهل الاستخدام وموثوق به يوفر أصواتًا طبيعية بلغات مختلفة. إن محرك الذكاء الاصطناعي القوي ودعم SSML يجعله أداة قيمة لمجموعة واسعة من التطبيقات.

الموقع الإلكتروني: freetts.com

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