Vbee Text-To-Speech (تقنية تحويل النص إلى كلام) هي خدمة تقنية نجحت في تطبيق الذكاء الاصطناعي وأنتجت صوتًا طبيعيًا مثل الإنسان، مع العواطف، مع روح "العقل" ... يتيح حل Vbee TTS للمجتمع إنشاء محتوى رقمي عن طريق الصوت تلقائيًا وسريعًا واقتصاديًا. تحويل النص إلى كلام مع أكثر من 50 لغة وأكثر من 200 صوت (ذكر، أنثى) يجعل من السهل اختيار الصوت المناسب لاستخدامك.

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