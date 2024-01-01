Vbee AI

Vbee AI

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الموقع الإلكتروني: vbee.vn

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Vbee AI على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Vbee Text-To-Speech (تقنية تحويل النص إلى كلام) هي خدمة تقنية نجحت في تطبيق الذكاء الاصطناعي وأنتجت صوتًا طبيعيًا مثل الإنسان، مع العواطف، مع روح "العقل" ... يتيح حل Vbee TTS للمجتمع إنشاء محتوى رقمي عن طريق الصوت تلقائيًا وسريعًا واقتصاديًا. تحويل النص إلى كلام مع أكثر من 50 لغة وأكثر من 200 صوت (ذكر، أنثى) يجعل من السهل اختيار الصوت المناسب لاستخدامك.
الفئات:
Music & Audio
برنامج تحويل النص إلى كلام

الموقع الإلكتروني: vbee.vn

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AWS Console

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amazon.com

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

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VEED

VEED

veed.io

ElevenLabs

ElevenLabs

elevenlabs.io

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Speechify

speechify.com

D-ID

D-ID

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