WebCatalog
FakeYou

FakeYou

fakeyou.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من FakeYou على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

موسيقى الذكاء الاصطناعي، تحويل النص إلى كلام، صوت إلى صوت. قم بإنشاء مقاطع صوتية أو مقاطع فيديو لشخصياتك المفضلة وهي تقول أي شيء تريده باستخدام تقنية التزييف العميق الخاصة بـ FakeYou.

الموقع الإلكتروني: fakeyou.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ FakeYou. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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