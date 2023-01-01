WebCatalog
Revoicer

Revoicer

revoicer.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Revoicer على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Human Souding AI تحويل النص إلى كلام عبر الإنترنت. تم التصويت عليه كأفضل مولد صوت بالذكاء الاصطناعي عبر الإنترنت. تحويل النص إلى كلام بتقنية الذكاء الاصطناعي الأكثر واقعية عبر الإنترنت لمقاطع الفيديو الخاصة بالمبيعات ومقاطع الفيديو التعليمية ومقاطع الفيديو الصوتية

الموقع الإلكتروني: revoicer.com

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