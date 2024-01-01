Speechactors عبارة عن أداة سحابية لتحويل النص إلى كلام تعتمد على الذكاء الاصطناعي. يمكنك بسهولة تحويل النص إلى كلام طبيعي يبدو طبيعيًا وتنزيله كملف MP3 على الفور. توفر المنصة أنماطًا صوتية بنغمات مختلفة مثل البهجة والود وخدمة العملاء والإثارة. يوفر Speechactors العديد من الميزات بما في ذلك التحكم في معدل الكلام وتعديل مستوى الصوت وتحرير درجة الصوت والمزيد. الهدف هو تزويد جيل الصوت الأكثر صوتًا بالأدوات التي يسهل تشغيلها للعملاء. يعتمد التسعير على الاشتراكات الشهرية أو نموذج الشراء لمرة واحدة ويتم توسيع دعم العملاء عبر البريد الإلكتروني.

الموقع الإلكتروني: speechactors.com

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