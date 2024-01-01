Speechactors

Speechactors

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: speechactors.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Speechactors على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Speechactors عبارة عن أداة سحابية لتحويل النص إلى كلام تعتمد على الذكاء الاصطناعي. يمكنك بسهولة تحويل النص إلى كلام طبيعي يبدو طبيعيًا وتنزيله كملف MP3 على الفور. توفر المنصة أنماطًا صوتية بنغمات مختلفة مثل البهجة والود وخدمة العملاء والإثارة. يوفر Speechactors العديد من الميزات بما في ذلك التحكم في معدل الكلام وتعديل مستوى الصوت وتحرير درجة الصوت والمزيد. الهدف هو تزويد جيل الصوت الأكثر صوتًا بالأدوات التي يسهل تشغيلها للعملاء. يعتمد التسعير على الاشتراكات الشهرية أو نموذج الشراء لمرة واحدة ويتم توسيع دعم العملاء عبر البريد الإلكتروني.
الفئات:
Music & Audio
برنامج تحويل النص إلى كلام

الموقع الإلكتروني: speechactors.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Speechactors. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

AWS Console

AWS Console

amazon.com

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

VEED

VEED

veed.io

ElevenLabs

ElevenLabs

elevenlabs.io

Speechify

Speechify

speechify.com

D-ID

D-ID

d-id.com

HeyGen

HeyGen

heygen.com

MetaVoice

MetaVoice

themetavoice.xyz

TTSMaker

TTSMaker

ttsmaker.com

Descript

Descript

descript.com

DeepBrain AI

DeepBrain AI

deepbrain.io

Synthesia

Synthesia

synthesia.io

قد يعجبك أيضًا

Listnr AI

Listnr AI

listnr.ai

PlayHT

PlayHT

play.ht

Woord

Woord

getwoord.com

Voicemaker

Voicemaker

voicemaker.in

Verbatik

Verbatik

verbatik.com

Notevibes

Notevibes

notevibes.com

FakeYou

FakeYou

fakeyou.com

Vbee AI

Vbee AI

vbee.vn

Narakeet

Narakeet

narakeet.com

Blogcast

Blogcast

blogcast.host

WellSaid Labs

WellSaid Labs

wellsaidlabs.com

beepbooply

beepbooply

beepbooply.com

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية