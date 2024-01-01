يعد Free Text to Speech أداة قوية ومجانية عبر الإنترنت لتحويل النص إلى كلام تقوم بتحويل النص إلى صوت بشري طبيعي وسلس مع مجموعة متنوعة من التخصيصات. فهو يوفر أكثر من 100 مكبر صوت ليختار المستخدمون من بينها، ويدعم اللغات واللهجات المتعددة، ويمكنه أيضًا المزج بين اللغة الصينية والإنجليزية. كما أنه مرن من حيث تكوين معلمات الصوت، مما يسمح للمستخدمين بضبط معدل الكلام ودرجة الصوت والتعبير والتوقف المؤقت والمزيد. تُستخدم هذه الأداة على نطاق واسع في قراءة الأخبار، وملاحة السفر، والأجهزة الذكية، وبث الإشعارات، ويمكنها أيضًا تحويل محتوى النص إلى ملفات MP3 للتنزيل والحفظ. علاوة على ذلك، فهو يوفر مجموعة متنوعة من أصوات الشبكة العصبية عبر 129 لغة ومتغيرات، مما يسهل الوصول إلى جمهور عالمي. وهو مدعوم في جميع المتصفحات الرئيسية، مثل Chrome وFirefox وEdge، بالإضافة إلى WeChat. يمكن لمستخدمي الأجهزة المحمولة تجربة استخدام Chrome وFirefox والإصدار الجديد من Edge.

الموقع الإلكتروني: text-to-speech.online

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