Listnr هي أداة لتحويل النص إلى كلام عبر الإنترنت تم تطويرها بواسطة شركة Listnr Inc. والتي تحول النص إلى كلام نابض بالحياة باستخدام أصوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي: * 900+ أصوات في 142 لغة * تعليقات صوتية طبيعية تبدو بشرية * صوت قابل للتخصيص باستخدام درجة الصوت والسرعة والتوقف المؤقت وما إلى ذلك * تنزيل ملفات MP3 وWAV * مشغل صوتي قابل للتضمين * استضافة البودكاست * واجهات برمجة التطبيقات للمطورين * خطط مجانية ومدفوعة يستخدم Listnr أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنشاء تعليقات صوتية تبدو بشرية من النص: * قم بتحميل ملف نصي أو اكتب/لصق النص * اختر واحدًا من أكثر من 900 صوتًا من أصوات الذكاء الاصطناعي * معاينة وتخصيص الملعب والسرعة وما إلى ذلك * قم بتنزيل التعليق الصوتي الواقعي بصيغة MP3 أو WAV * تضمين مشغل الصوت أو استضافة ملفات podcast * شارك المحتوى الصوتي الخاص بك في أي مكان * تحاكي الشبكات العصبية المتقدمة الأنماط الصوتية البشرية لإنشاء نتائج صوتية طبيعية بشكل لا يصدق.

الموقع الإلكتروني: listnr.ai

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