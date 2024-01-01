beepbooply عبارة عن أداة لتحويل النص إلى كلام مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين تحويل النص إلى تعليقات صوتية واقعية تبدو بشرية. يقدم أكثر من 900 صوتًا عبر أكثر من 80 لغة. يعد محرك تحويل النص إلى كلام الخاص بـ beepbooply سهل الاستخدام في 3 خطوات: * اختر صوتًا - اختر من بين أكثر من 900 صوتًا عبر لغات متعددة. تحتوي كل لغة على خيارات صوتية متعددة بأصوات فريدة. * إدخال النص - اكتب أو الصق النص الذي تريد تحويله إلى كلام. انتبه إلى القواعد النحوية، فهي تؤثر على طريقة نطق الصوت. * إنشاء صوت - انقر فوق الزر "إنشاء صوت" لإنشاء التعليق الصوتي. بمجرد إنشائه، يمكنك الاستماع وحفظ وتنزيل الصوت.

الموقع الإلكتروني: beepbooply.com

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