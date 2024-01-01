beepbooply

beepbooply

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الموقع الإلكتروني: beepbooply.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من beepbooply على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

beepbooply عبارة عن أداة لتحويل النص إلى كلام مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين تحويل النص إلى تعليقات صوتية واقعية تبدو بشرية. يقدم أكثر من 900 صوتًا عبر أكثر من 80 لغة. يعد محرك تحويل النص إلى كلام الخاص بـ beepbooply سهل الاستخدام في 3 خطوات: * اختر صوتًا - اختر من بين أكثر من 900 صوتًا عبر لغات متعددة. تحتوي كل لغة على خيارات صوتية متعددة بأصوات فريدة. * إدخال النص - اكتب أو الصق النص الذي تريد تحويله إلى كلام. انتبه إلى القواعد النحوية، فهي تؤثر على طريقة نطق الصوت. * إنشاء صوت - انقر فوق الزر "إنشاء صوت" لإنشاء التعليق الصوتي. بمجرد إنشائه، يمكنك الاستماع وحفظ وتنزيل الصوت.
الفئات:
Music & Audio
برنامج تحويل النص إلى كلام

الموقع الإلكتروني: beepbooply.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ beepbooply. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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