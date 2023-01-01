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Speechki

Speechki

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الموقع الإلكتروني: speechki.org

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Speechki على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

استمتع بسهولة استخدام AI Realistic Voice Generator مع أكثر من 1100 صوت في أكثر من 80 لغة. يقوم Speechki بإنشاء تعليقات صوتية واقعية لتحويل النص إلى كلام عبر الإنترنت ويحول أي نص إلى محتوى صوتي عالي الجودة. اكتشف مستقبل إنشاء المحتوى باستخدام Speechki اليوم!

الموقع الإلكتروني: speechki.org

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