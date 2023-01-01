A1SpeechPro

تحويل النص إلى كلام مدعوم بالذكاء الاصطناعي أنشئ أصواتًا واقعية لأي نص في ثوانٍ باستخدام أكثر من 630 صوتًا واقعيًا عبر أكثر من 80 لغة.

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