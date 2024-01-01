Woord هي خدمة تحويل النص إلى كلام (TTS) تقوم بتحويل النص إلى صوت طبيعي عالي الجودة باستخدام أصوات بشرية واقعية. يسمح للمستخدمين بتحويل أي محتوى نصي من الويب إلى ملفات صوتية. يستخدم Word تقنية الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي المتقدمة لتجميع الكلام ذو الصوت الطبيعي. وإليك كيفية العمل في 3 خطوات بسيطة: * إرسال نص: شارك عنوان URL لأي مقالة أو قم بتحميل محتوى نصي مباشرةً إلى Word. يمكنك أيضًا استخدام واجهة برمجة تطبيقات Word. * اختر الصوت: اختر من بين أكثر من 50 صوتًا عبر 21 لغة. تختلف الأصوات حسب الجنس واللغة واللهجة. * تنزيل/تشغيل الصوت: يقوم Word بإنشاء ملف صوتي يبدو وكأنه شخص حقيقي يتحدث. يمكنك تنزيل ملف MP3 أو تضمين مشغل الصوت.

الموقع الإلكتروني: getwoord.com

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