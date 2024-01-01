Woord

Woord

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: getwoord.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Woord على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Woord هي خدمة تحويل النص إلى كلام (TTS) تقوم بتحويل النص إلى صوت طبيعي عالي الجودة باستخدام أصوات بشرية واقعية. يسمح للمستخدمين بتحويل أي محتوى نصي من الويب إلى ملفات صوتية. يستخدم Word تقنية الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي المتقدمة لتجميع الكلام ذو الصوت الطبيعي. وإليك كيفية العمل في 3 خطوات بسيطة: * إرسال نص: شارك عنوان URL لأي مقالة أو قم بتحميل محتوى نصي مباشرةً إلى Word. يمكنك أيضًا استخدام واجهة برمجة تطبيقات Word. * اختر الصوت: اختر من بين أكثر من 50 صوتًا عبر 21 لغة. تختلف الأصوات حسب الجنس واللغة واللهجة. * تنزيل/تشغيل الصوت: يقوم Word بإنشاء ملف صوتي يبدو وكأنه شخص حقيقي يتحدث. يمكنك تنزيل ملف MP3 أو تضمين مشغل الصوت.
الفئات:
Music & Audio
برنامج تحويل النص إلى كلام

الموقع الإلكتروني: getwoord.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Woord. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

AWS Console

AWS Console

amazon.com

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

VEED

VEED

veed.io

ElevenLabs

ElevenLabs

elevenlabs.io

Speechify

Speechify

speechify.com

D-ID

D-ID

d-id.com

HeyGen

HeyGen

heygen.com

MetaVoice

MetaVoice

themetavoice.xyz

TTSMaker

TTSMaker

ttsmaker.com

Descript

Descript

descript.com

DeepBrain AI

DeepBrain AI

deepbrain.io

Synthesia

Synthesia

synthesia.io

قد يعجبك أيضًا

Verbatik

Verbatik

verbatik.com

Listnr AI

Listnr AI

listnr.ai

Voicemaker

Voicemaker

voicemaker.in

PlayHT

PlayHT

play.ht

SpeechGen

SpeechGen

speechgen.io

beepbooply

beepbooply

beepbooply.com

Aivoov

Aivoov

aivoov.com

Unreal Speech

Unreal Speech

unrealspeech.com

Speechki

Speechki

speechki.org

Trinity Audio

Trinity Audio

trinityaudio.ai

Speechson

Speechson

speechson.com

A1SpeechPro

A1SpeechPro

a1speechpro.com

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية