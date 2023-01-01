WebCatalog
SpeechGen

SpeechGen

speechgen.io

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SpeechGen على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قم بإنشاء تعليقات صوتية واقعية عبر الإنترنت! أدخل نصًا لإنشاء الكلام وتنزيل الصوت بتنسيق mp3/wav. انطق نصًا بأصوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

الموقع الإلكتروني: speechgen.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SpeechGen. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Verbatik

Verbatik

verbatik.com

PlayHT

PlayHT

play.ht

Voicemaker

Voicemaker

voicemaker.in

A1SpeechPro

A1SpeechPro

a1speechpro.com

dupdub

dupdub

dupdub.com

Sofiya

Sofiya

aisofiya.com

Fluxon

Fluxon

fluxon.ai

Typecast

Typecast

typecast.ai

Narakeet

Narakeet

narakeet.com

BeyondWords

BeyondWords

beyondwords.io

Revoicer

Revoicer

revoicer.com

Speakatoo

Speakatoo

speakatoo.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية