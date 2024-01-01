برنامج تحويل النص إلى كلام - التطبيقات الأكثر شعبية
يقف برنامج تحويل النص إلى كلام (TTS) في طليعة التكنولوجيا المتطورة، حيث يحول تنسيقات النص بسلاسة إلى مخرجات صوتية نابضة بالحياة. يشار إليها أيضًا باسم تركيب الكلام، تعمل TTS كأداة مساعدة حيوية، حيث تفسر ببراعة المستندات النصية المختلفة وصفحات الويب. تمتد تطبيقاتها عبر الصناعات، حيث تستفيد الشركات من قدراتها لتعزيز تجارب المستخدم، وتعزيز المشاركة، وتحسين إمكانية الوصول إلى البيانات. بفضل التقدم في الذكاء الاصطناعي، أصبحت أنظمة تحويل النص إلى كلام (TTS) الحديثة تتميز الآن بأصوات طبيعية بشكل ملحوظ، مما يشكل تحديًا في كثير من الأحيان للتمييز بين الكلام المركب والكلام الأصيل. تأتي أحدث الإصدارات من برنامج تحويل النص إلى كلام (TTS) مجهزة بمجموعة من الميزات المصممة لتلبية الاحتياجات والتفضيلات المتنوعة. يمكن للمستخدمين الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الأصوات، وضبط السرعة ودرجة الصوت، والاستفادة من الدعم متعدد اللغات، وحتى تخصيص الأصوات لتناسب متطلبات محددة. تتيح هذه المرونة للمستخدمين تعديل تجربة القراءة والتغلب على حواجز اللغة وتعزيز الفهم. علاوة على ذلك، أصبح دمج الأصوات المركبة في مواقع الويب أو التطبيقات أمرًا سلسًا من خلال واجهات برمجة التطبيقات (APIs). من الضروري التمييز بين موفري تقنية تحويل النص إلى كلام (TTS) وبين برامج التعرف على الصوت أو برامج تحويل الكلام إلى نص، حيث يقوم الأخير بتحويل بيانات الكلام إلى نص وليس العكس. بالإضافة إلى ذلك، يلعب برنامج فهم اللغة الطبيعية (NLU) دورًا حاسمًا في تشكيل مخرجات أنظمة تحويل النص إلى كلام (TTS)، مما يضمن أن يبدو الكلام المركب طبيعيًا قدر الإمكان، مع فترات توقف مناسبة، ونغمات، وتعبيرات. لكي يتم النظر في إدراجه في فئة تحويل النص إلى كلام، يجب أن يستوفي المنتج المعايير التالية: * تحويل النص المكتوب إلى كلام يبدو طبيعيا * التكامل بسلاسة مع التطبيقات ومواقع الويب عبر موصلات مثل واجهات برمجة التطبيقات * توفير التحكم في الجوانب المختلفة للأصوات المركبة، بما في ذلك مستوى الصوت ودرجة الصوت والفروق الدقيقة العاطفية.
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AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) هي شركة تابعة لشركة Amazon توفر منصات الحوسبة السحابية وواجهات برمجة التطبيقات عند الطلب للأفراد والشركات والحكومات، على أساس الدفع المحدود أولاً بأول. توفر خدمات الويب للحوسبة السحابية مجموعة متنوعة من البنية التحتية التقنية المجردة الأساسية وكتل وأدوات الحوسبة الموزعة. إح...
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP)، التي تقدمها Google، عبارة عن مجموعة من خدمات الحوسبة السحابية التي تعمل على نفس البنية الأساسية التي تستخدمها Google داخليًا لمنتجات المستخدم النهائي، مثل بحث Google وGmail وتخزين الملفات وYouTube. إلى جانب مجموعة من أدوات الإدارة، فإنه يوفر سلسلة من الخدمات السحابية الم...
VEED
veed.io
أصبح تحرير الفيديو أمرًا بسيطًا. إنشاء مقاطع فيديو بنقرة واحدة. أضف ترجمات ونسخ الصوت والمزيد.
ElevenLabs
elevenlabs.io
برنامج الكلام AI الأكثر واقعية وتنوعًا على الإطلاق. تقدم Eleven الأصوات الأكثر إقناعًا وثراءً وحيوية للمبدعين والناشرين الذين يبحثون عن الأدوات المثالية لسرد القصص.
Speechify
speechify.com
اقرأ بذكاء وليس بصعوبة. يمكنك تصفح المستندات والمقالات وملفات PDF والبريد الإلكتروني - وأي شيء تقرأه - من خلال الاستماع باستخدام قارئنا الرائد لتحويل النص إلى كلام.
D-ID
d-id.com
الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يواجه المستقبل. قم بإنتاج مقاطع فيديو مخصصة تتضمن صورًا رمزية ناطقة بلمسة زر واحدة، مما يمنح الشركات والمبدعين قوى خارقة.
HeyGen
heygen.com
أنشئ مقاطع فيديو جذابة بشكل أسرع 10 مرات باستخدام الذكاء الاصطناعي تعرف على HeyGen - أفضل منصة لتوليد الفيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي لفريقك.
MetaVoice
themetavoice.xyz
مغير صوت الذكاء الاصطناعي في الوقت الحقيقي لـ Metaverse. تحدث بثقة ودع مشاعرك تتألق من خلال معدّلات الصوت الفريدة والواقعية للغاية التي تشبه الصوت البشري.
TTSMaker
ttsmaker.com
TTSMaker هي أداة مجانية لتحويل النص إلى كلام توفر خدمات تركيب الكلام وتدعم لغات متعددة، بما في ذلك الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية والعربية والصينية واليابانية والكورية والفيتنامية وغيرها، بالإضافة إلى أنماط صوتية متنوعة. يمكنك استخدامه لقراءة النصوص والكتب الإلكترونية بصوت عالٍ، أو تنزيل...
Descript
descript.com
قم بتسجيل الصوت والفيديو ونسخه وتحريره ومزجه والتعاون فيه وإتقانه باستخدام Descript. تحميل مجانا →.
DeepBrain AI
deepbrain.io
قم بإنشاء مقاطع فيديو تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي بسرعة باستخدام نص بسيط. دعم تحويل النص إلى كلام متعدد اللغات مع Metahuman. تحدث إلى الصورة الرمزية الواقعية لمنظمة العفو الدولية.
Synthesia
synthesia.io
قم بإنشاء مقاطع فيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي بمجرد كتابة النص. سهلة الاستخدام ورخيصة وقابلة للتطوير. أنشئ مقاطع فيديو جذابة مع مقدمي العروض البشرية مباشرةً من متصفحك
FakeYou
fakeyou.com
موسيقى الذكاء الاصطناعي، تحويل النص إلى كلام، صوت إلى صوت. قم بإنشاء مقاطع صوتية أو مقاطع فيديو لشخصياتك المفضلة وهي تقول أي شيء تريده باستخدام تقنية التزييف العميق الخاصة بـ FakeYou.
Narakeet
narakeet.com
أنشئ تعليقات صوتية بسهولة باستخدام تحويل النص إلى كلام واقعي. توقف عن إضاعة الوقت في تسجيل صوتك وتحرير الأخطاء ومزامنة الصورة مع الصوت. ما عليك سوى كتابة البرنامج النصي أو تحميله، واختيار واحد من أكثر من 500 صوت لدينا، والحصول على صوت أو فيديو احترافي في دقائق. جرب تطبيق Narakeet لتحويل النص الوا...
Fliki
fliki.ai
أنشئ مقاطع فيديو من نصوص برمجية أو منشورات مدونة باستخدام أصوات واقعية في دقيقتين!
Wavel AI
wavel.ai
توفر Wavel أفضل الحلول الصوتية لتحويل النص إلى كلام لمقاطع الفيديو والتعريب. أصواتنا طبيعية وواضحة ودقيقة، ومنصتنا سهلة الاستخدام.
Resemble.ai
resemble.ai
استخدم Resemble's AI Voice Generator لاستنساخ صوتك مجانًا! قم بإنشاء أصوات الذكاء الاصطناعي التي تبدو حقيقية باستخدام برنامج Resemble's Real-Time Speech-to-Speech.
PlayHT
play.ht
نص مدعوم بالذكاء الاصطناعي لمولد الصوت. قم بإنشاء صوت واقعي لتحويل النص إلى كلام (TTS) باستخدام AI Voice Generator عبر الإنترنت وأفضل الأصوات الاصطناعية. قم بتحويل النص على الفور إلى كلام يبدو طبيعيًا وقم بتنزيله كملفات صوتية MP3 وWAV.
Rask.ai
rask.ai
قل وداعًا للمترجمين المكلفين. هدفنا هو تقديم تجربة دبلجة وترجمة باستخدام الذكاء الاصطناعي تكون بنفس جودة الإنسان
Revoicer
revoicer.com
Human Souding AI تحويل النص إلى كلام عبر الإنترنت. تم التصويت عليه كأفضل مولد صوت بالذكاء الاصطناعي عبر الإنترنت. تحويل النص إلى كلام بتقنية الذكاء الاصطناعي الأكثر واقعية عبر الإنترنت لمقاطع الفيديو الخاصة بالمبيعات ومقاطع الفيديو التعليمية ومقاطع الفيديو الصوتية
dupdub
dupdub.com
DupDub هو أفضل مولد صوت يعمل بالذكاء الاصطناعي عبر الإنترنت لإنشاء أصوات واقعية لتحويل النص إلى كلام. قم بتحويل أكثر من 400+ من الأصوات الشبيهة بالإنسان على الفور إلى تحويل النص إلى كلام باستخدام مغير/محول الصوت الخاص بنا اليوم!
Voicemaker
voicemaker.in
يقوم برنامج تحويل النص إلى كلام عبر الإنترنت بتحويل النص إلى أصوات بشرية تمامًا مثل أصوات الذكاء الاصطناعي الطبيعية. يمكنك تنزيل أصواتك بتنسيق الصوت MP3 وWAV. لدينا أكثر من 1000 صوت من أصوات الذكاء الاصطناعي بـ 130 لغة حول العالم.
Synthesys
synthesys.io
التعليق الصوتي بالذكاء الاصطناعي ومولد الفيديو بالذكاء الاصطناعي. أنتج المحتوى السمعي البصري الاحترافي التالي الخاص بك دون إنفاق الأموال على توظيف ممثلين أو كاميرات أو معدات صوتية
LOVO
lovo.ai
صوتك لـ Metaverse. التقط أصوات الذكاء الاصطناعي الأكثر واقعية على الويب.
Elai.io
elai.io
أنشئ مقاطع فيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي من نص فقط. قم بإنشاء مقاطع فيديو مخصصة بتقنية الذكاء الاصطناعي مع مقدم العرض في دقائق دون استخدام الكاميرا والاستوديو والشاشة الخضراء.
Rephrase.ai
rephrase.ai
تحويل النص إلى فيديو مدعوم من الذكاء الاصطناعي وأنت. Rephrase Studio عبارة عن منصة لإنشاء تحويل النص إلى فيديو تقضي على تعقيد إنتاج الفيديو، مما يتيح لك إنشاء مقاطع فيديو ذات مظهر احترافي باستخدام صورة رمزية رقمية في دقائق.
Speakatoo
speakatoo.com
قم بتحويل أي نص إلى صوت بجميع اللغات الهندية باستخدام Speakatoo، أفضل أداة لتحويل النص إلى كلام بالذكاء الاصطناعي. احصل على إمكانية الوصول إلى أكثر من 700 صوت من الذكور والإناث لتحويل النص إلى كلام طبيعي.
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle عبارة عن منصة لإنشاء الصوت والفيديو مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد القائمين على البث الصوتي المحترفين والهواة على إنشاء وتحرير وتوزيع ملفات بودكاست ذات جودة إنتاجية في ثوانٍ. تتمثل مهمة الشركة في إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى رواية القصص عبر البث من خلال أدوات سهلة الاستخدام تتسم ...
Verbatik
verbatik.com
VERBATIK AI مدعوم من تحويل النص إلى كلام. قم بإنشاء صوت واقعي لتحويل النص إلى كلام (TTS) باستخدام AI Voice Generator وأفضل الأصوات الاصطناعية. قم بتحويل النص على الفور إلى كلام يبدو طبيعيًا وقم بتنزيله كملفات صوتية MP3 وWAV.
Yepic Studio
yepic.ai
أنشئ فيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي في دقائق معدودة باستخدام Yepic Studio. قم بدبلجة مؤتمرات الفيديو المباشرة باستخدام VidVoice. قم بتخصيص فيديو الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاقه باستخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بنا. حاول مجانا.
Colossyan
colossyan.com
أنشئ مقاطع فيديو بممثلي الذكاء الاصطناعي - توقف عن قضاء وقتك في الاستوديوهات. اترك تحرير الفيديو الاحترافي لـ Colossyan Creator دون أي تدريب أو مهارات متقدمة. ما عليك سوى كتابة النص الخاص بك والحصول على مقطع فيديو جاهز بأكثر من 70 لغة في غضون دقائق.
Coqui
coqui.ai
طريقة جديدة للقيام بالتعليقات الصوتية. طريقة أفضل. Coqui Studio: تحويل النص إلى كلام واقعي وعاطفي من خلال الذكاء الاصطناعي التوليدي.
Odio.ai
odio.ai
يعد Odio.ai واحدًا من أفضل برامج تحويل النص إلى كلام مع أكثر من 1000 صوت AI. قم بإنشاء نص واقعي لتحويل الصوت إلى كلام عبر الإنترنت. انقر للتحقق من المزيد من الميزات.
Oxolo
oxolo.com
استخدم الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Oxolo لتحويل عناوين URL إلى مقاطع فيديو جذابة في دقائق. لا توجد مهارات التحرير المطلوبة. قم بتصدير مقاطع فيديو مذهلة للمنتجات والمزيد. حاول مجانا!
Hour One
hourone.ai
أنشئ محتوى فيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي في أقل من 15 دقيقة. قم بتحويل أي نص أو شرائح أو مطالبة إلى مقاطع فيديو احترافية بقيادة مقدم العرض في دقائق. بأي لغة
Blogcast
blogcast.host
إنشاء بودكاست بدون تسجيل. أنشئ خطابًا واضحًا وطبيعيًا من منشورات مدونتك ومحتوى ملفات podcast ومقاطع الفيديو والمزيد باستخدام تقنية تحويل النص إلى كلام. لا حاجة للميكروفون!
Leelo
leelo-ai.com
Leelo قارئ المقالات وأداة تحويل النص إلى كلام. قم بتحويل المحتوى المكتوب بسهولة إلى خطاب يبدو طبيعيًا باستخدام LEELO. مثالي للعروض التقديمية ومقاطع الفيديو التسويقية والكتب الصوتية.
Dubverse
dubverse.ai
الطريقة الأسهل (والسحرية) لدبلجة مقاطع الفيديو. اجعل المحتوى الخاص بك متعدد اللغات بنقرة زر واحدة ليصل إلى المزيد من الأشخاص.
Ai Sofiya
aisofiya.com
Ai Sofiya هي أداة فائقة الذكاء الاصطناعي يمكنها إنشاء نسخة إعلانية وإجراء تحويل النص إلى كلام عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، قم بإنشاء أصوات واقعية لأي نص في ثوانٍ باستخدام أكثر من 840 صوتًا واقعيًا عبر أكثر من 135 لغة ولهجة.
Typecast
typecast.ai
مولد الصوت المدعم بالذكاء الاصطناعي عبر الإنترنت والذي يمكنه تحويل النص الخاص بك إلى خطاب يشبه الحياة. أكثر من 300+ أصوات واقعية للغاية. قم بإنشاء المحتوى الخاص بك بالطريقة التي تريدها!
SpeechEasy
speecheasyapp.com
أصوات عالية الجودة لسهولة الاستماع. من خلال تسخير قوة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، أنشأنا حلاً بسيطًا وسهل الاستخدام لتحويل النص إلى صوت. يتيح لك SpeechEasy™ إنشاء أصوات تركيبية بدرجة الاستوديو تجعل عملية الاستماع سهلة الفهم والاستهلاك أثناء التنقل، في المنزل أو المكتب.
BeyondWords
beyondwords.io
نشر تحويل النص إلى كلام بدون احتكاك. باستخدام BeyondWords، يمكنك أنت وفريقك تحويل النص إلى صوت جذاب. عزز سير عمل النشر لديك من خلال نظام إدارة المحتوى الصوتي الشامل وأصوات الذكاء الاصطناعي - أو أنشئ صوتًا مخصصًا.
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI عبارة عن منصة تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتبسيط إنتاج البودكاست من خلال تقديم ميزات مثل النسخ السريع وتحديد المتحدث وتوليد البيانات الوصفية وتمكين تفاعلات مضيف الذكاء الاصطناعي.
Kukarella
kukarella.com
يمكنك إنشاء تعليق صوتي بوضوح وإيقاع وتصريف ونطق مثاليين. في Kukarella، يمكنك تجربة أفضل الأصوات العصبية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. جميع الحقوق التجارية متضمنة. توفر Kukarella إمكانية الوصول إلى أكثر من 800 صوت من أصوات الذكاء الاصطناعي بـ 130 لغة ولهجة مناسبة للاستخدام التجاري في أي من خططنا المد...
Ai Humanizer
aihumanizer.ai
AI Humanizer هو مزيل متقدم للكشف عن الذكاء الاصطناعي يمكنه تحويل نص الذكاء الاصطناعي إلى محتوى بشري. يمكنه إضفاء طابع إنساني على نص الذكاء الاصطناعي باستخدام أساليب الكتابة الطبيعية والبشرية لجعله يبدو أصليًا بدرجة كافية لتجاوز اكتشاف الذكاء الاصطناعي.
Pipio
pipio.ai
أصبح الآن إنشاء مقاطع فيديو احترافية بتقنية الذكاء الاصطناعي أمرًا بسيطًا بمجرد الكتابة والنقر والسحب. يقدم Pipio أكثر من 100 متحدث افتراضي واقعي يمكن تخصيصه بالكامل ليناسب احتياجاتك. يمكن لهذه الصور الرمزية المدعمة بالذكاء الاصطناعي أن تتحدث بأكثر من 40 لغة بلهجات متنوعة، وتعمل كمصور فيديو شخصي لك ...
Maestra
maestra.ai
الترجمات والتعليقات الصوتية والنصوص. تم إنشاؤها تلقائيًا في دقائق معدودة فقط. تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الرائدة مع التحرير المتقدم. ترجمة إلى أكثر من 100 لغة.
Speechson
speechson.com
مولد صوت AI عبر الإنترنت. تحويل النص إلى كلام بسرعة وسهولة بأصوات واقعية وطبيعية.
Genmo
genmo.ai
Genmo عبارة عن منصة لإنشاء ومشاركة الفن التوليدي التفاعلي والغامر. تجاوز الصور ثنائية الأبعاد على Genmo من خلال إنشاء مقاطع فيديو ورسوم متحركة والمزيد. نحن نساعدك على إنشاء الوسائط بالتنسيقات التي تحتاجها لتروي قصصك.
Laetro
laetro.com
احصل على فرق إبداعية عالمية المستوى لتسليم مشاريعك - في أي وقت. تحرك بشكل أسرع مع الدعم الإبداعي والتصميمي عند الطلب. لا توجد وكالات المطلوبة.
1min.AI
1min.ai
يعد تعزيز الإنتاجية باستخدام الذكاء الاصطناعي طريقة جيدة لتحسين عملك وحياتك. ومع ذلك، فإن تبديل أو تعلم أدوات جديدة لحالات استخدام مختلفة ليس أمرًا ممتعًا، كما أنه مكلف أيضًا! 1min.AI هو تطبيق AI الكل في واحد يفتح جميع ميزات الذكاء الاصطناعي. أنت تدفع فقط مقابل ما تستخدمه في 1min.AI، دون الحاجة إلى...
Pareto
pareto.io
Pareto هي منصة Native Gen AI. نحن نخدم بكل فخر أكثر من 500000 مستخدم في أكثر من 107 دولة حول العالم، بما في ذلك أكثر من 400 مؤسسة متوسطة إلى كبيرة الحجم تدفع رسومًا. جاء إنجازنا المبتكر مع تقديم Tess، أول مساعد تسويق للذكاء الاصطناعي (AI) في العالم. لقد كان لـ Tess دور فعال في تسريع الإنجازات البشر...
TexVoz
texvoz.com
TexVoz هو برنامج لتحويل النص إلى كلام، نقدم أصواتًا طبيعية لإضفاء الحيوية على المحتوى الخاص بك، لإنشاء الكتب الصوتية والروايات وما إلى ذلك.
SteosVoice
cybervoice.io
الحبال الصوتية للذكاء الاصطناعي للجميع. 1. إنشاء محتوى فريد. 2. مقاطع الفيديو المدبلجة، والتبرعات، والألعاب المستقلة، والتعديلات؛ 3. إنشاء البودكاست. 4. قم بتهنئة رعاتك؛ 5. اربح المال من صوتك.
Pitch Avatar
pitchavatar.com
Pitch Avatar هو حل مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتقديم العروض التقديمية الفعالة للأعمال وتقديم المحتوى. يمكنك بسهولة مشاركة عروض المبيعات والعروض التوضيحية للمنتجات والتسويق والتدريب والمحتويات الأخرى والحصول على التحويلات. ما عليك سوى تحميل العرض التقديمي الخاص بك، أو إنشاء نص له بأي لغة، أو إضافة تعلي...
DubWiz
dubwiz.com
DubWiz هي خدمة ترجمة ودبلجة فيديو تعتمد بالكامل على تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة. فهو يتيح لك بسهولة دبلجة وتعريب فيديو منتج شركتك باللغة اليابانية للسوق المحلية، على سبيل المثال، إلى اللغة الألمانية. أو قم بترجمة وصفة طبق نابضة بالحياة من العربية إلى الفرنسية على اليوتيوب. كل ما تحتاجه هو متصفح ...
Audyo
audyo.ai
Audio هي أداة لتحرير الصوت توفر عددًا كبيرًا من الميزات المصممة لتلبية احتياجات منشئي المحتوى المعاصرين. تتضمن بعض الميزات البارزة ما يلي: * أصوات الذكاء الاصطناعي ذات الجودة البشرية. * تحرير الصوت مثل تحرير مستند. * التبديل بين أصوات المتحدثين المختلفة. * تعديل النطق باستخدام الصوتيات. * مشغل صوتي...
Adauris
adauris.ai
Adauris هي شركة صوتية تعمل بالذكاء الاصطناعي وتقدم إنتاجًا صوتيًا شاملاً لبعض من أكبر شركات الوسائط الرقمية في العالم، بما في ذلك Dezeen وThe Stanford Daily. كل يوم، تستخدم العشرات من العلامات التجارية المعترف بها عالميًا منصة Adauris لإعادة توظيف المحتوى المكتوب وتوسيع نطاق توزيعها. تتضمن بعض ميزات...
Woord
getwoord.com
Woord هي خدمة تحويل النص إلى كلام (TTS) تقوم بتحويل النص إلى صوت طبيعي عالي الجودة باستخدام أصوات بشرية واقعية. يسمح للمستخدمين بتحويل أي محتوى نصي من الويب إلى ملفات صوتية. يستخدم Word تقنية الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي المتقدمة لتجميع الكلام ذو الصوت الطبيعي. وإليك كيفية العمل في 3 خطوات بسيطة:...