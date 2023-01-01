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الموقع الإلكتروني: podcastai.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من PodcastAI على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

PodcastAI is a platform that uses advanced AI tools to streamline podcast production by offering features like quick transcription, speaker identification, meta-data generation, and enabling AI host interactions.

الموقع الإلكتروني: podcastai.com

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