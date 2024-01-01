برامج التعرف على الصوت - التطبيقات الأكثر شعبية الأكثر شعبية المضافة حديثًا

يقوم برنامج التعرف على الصوت بتحويل اللغة المنطوقة إلى نص من خلال خوارزميات التعرف على الكلام. إنه يخدم أغراضًا متنوعة، مثل مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشغيل الأنظمة داخل السيارة، ودعم العمليات العسكرية، وتسهيل إملاء الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، فهو يحول ملفات الصوت والفيديو إلى نص، ويعمل في خدمة العملاء والرعاية الصحية وعمليات التوثيق القانوني. تستفيد الشركات من برامج التعرف على الصوت لتعزيز الاتصال وترجمة التفاعلات إلى تنسيق بيانات يمكن التحكم فيه والبحث فيه. تتضمن الحلول المتقدمة الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعرف على الصوت البيومترية. يقدم البعض واجهات برمجة التطبيقات أو خدمات الويب للتكامل السلس مع صفحات الويب أو البرامج الأخرى مثل أدوات مركز الاتصال. لكي يتم تضمين المنتج في فئة التعرف على الصوت، يجب أن يكون المنتج: * دعم اللغات الطبيعية المختلفة بمفردات شاملة ونماذج التعرف. * تمكين إنشاء المستندات ومشاركتها باستخدام النص المحول من خلال التعرف على الصوت. * معالجة تنسيقات ملفات الصوت والفيديو المتنوعة. * توفير تحديثات لنماذج اللغة والسماح بتحسينات المفردات حسب المستخدم. * تقديم ميزات تكيفية لتدوين الكلام الصاخب. * التقاط المعلومات من الهواتف، والمسجلات المحمولة، أو الأجهزة المحمولة.