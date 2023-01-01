WebCatalog
AssemblyAI

AssemblyAI

assemblyai.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من AssemblyAI على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يمكنك الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي القوية لتدوين الكلام وفهمه تعرض واجهة برمجة التطبيقات البسيطة الخاصة بنا نماذج الذكاء الاصطناعي للتعرف على الكلام واكتشاف المتحدث وتلخيص الكلام والمزيد. نحن نعتمد على أحدث أبحاث الذكاء الاصطناعي لنقدم نماذج ذكاء اصطناعي جاهزة للإنتاج وقابلة للتطوير وآمنة من خلال واجهة برمجة تطبيقات بسيطة. يتم استخدامه من قبل الآلاف من الشركات الناشئة المتقدمة وعشرات المؤسسات العالمية لأحمال العمل ذات المهام الحرجة.

الموقع الإلكتروني: assemblyai.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ AssemblyAI. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

SpeechText.AI

SpeechText.AI

speechtext.ai

Hugging Face

Hugging Face

huggingface.co

API Bakery

API Bakery

apibakery.com

AI Writer

AI Writer

ai-writer.com

Cockatoo

Cockatoo

cockatoo.com

OpenAI Playground

OpenAI Playground

beta.openai.com

Katapult

Katapult

katapult.io

Upword

Upword

upword.ai

Voicetapp

Voicetapp

voicetapp.com

Mystic AI

Mystic AI

mystic.ai

MovingLake

MovingLake

movinglake.com

Warmy

Warmy

warmy.io

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية