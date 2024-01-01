مقدمي تمويل الأعمال - التطبيقات الأكثر شعبية

FundThrough

fundthrough.com

رأس المال العامل عند الطلب للشركات المتنامية. يوفر FundThrough للشركات إمكانية الوصول الفوري إلى الأموال من الفواتير غير المدفوعة على منصة تمويل سهلة الاستخدام عبر الإنترنت. تتراوح تسهيلات التمويل من 500 دولار إلى أكثر من 2 مليون دولار، اعتمادًا على قوة مبيعات الشركة. أينما تكون الشركة في دورة نموها...