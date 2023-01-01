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Carta

Carta

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: carta.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Carta على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Carta (المعروفة سابقًا باسم eShares) هي عبارة عن منصة للملكية وإدارة الأسهم يثق بها الآلاف من المؤسسين والمستثمرين والموظفين.

الموقع الإلكتروني: carta.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Carta. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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