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409A خدمة مقدمي التقييمات - التطبيقات الأكثر شعبية

يقوم مقدمو تقييمات 409A بإنشاء تقارير تحدد القيمة السوقية العادلة للأسهم العادية للشركة. بناء على الطلب، يقوم هؤلاء المزودون بتجميع فريق من المحللين لتقييم قيمة المنظمة من خلال فحص بياناتها المالية. هذه التقارير مفيدة بشكل خاص للشركات الناشئة التي تفكر في إصدار خيارات الأسهم للموظفين والمستثمرين والمقاولين. إن التقييم 409A مكلف قانونًا لضمان الامتثال للوائح الضريبية الفيدرالية، وحماية الشركات من العقوبات الضريبية المحتملة. في حالة حصول الشركة على تمويل إضافي بعد التقييم الأولي، تكون شركة التقارير الأصلية مسؤولة عن تحديثه للحفاظ على الدقة. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يقوم مقدمو تقييمات 409A بتوسيع الخدمات الضريبية التكميلية للشركات.

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Carta

Carta

carta.com

Carta (المعروفة سابقًا باسم eShares) هي عبارة عن منصة للملكية وإدارة الأسهم يثق بها الآلاف من المؤسسين والمستثمرين والموظفين.

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