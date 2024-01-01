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Audio Conferencing Software - التطبيقات الأكثر شعبية

Audio conferencing applications connect participants from different locations via a hosted voice connection. While they can handle small group calls, their primary use is to facilitate meetings and other professional communications. These tools are also effective for large-scale communications, accommodating conversations between multiple large parties. They benefit companies with remote or work-from-home employees, as well as those operating from various locations. By offering localized dial-in numbers, audio conferencing simplifies international calls, eliminating the need for international phone plans. Often, these solutions integrate with web-based tools like webinars or web conferencing, providing advanced features such as chat, instant messaging, and screen and file sharing.

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Workplace

Workplace

workplace.com

Workplace عبارة عن أداة اتصال تربط جميع الأشخاص في شركتك، حتى لو كانوا يعملون عن بُعد. استخدم الميزات المألوفة مثل المجموعات والدردشة والبث المباشر للفيديو لجعل الأشخاص يتحدثون ويعملون معًا. Workplace عبارة عن نظام أساسي للاتصال المؤسسي تم تطويره بواسطة شركة Facebook, Inc. ويتضمن استخدام المجموعات ...

Spike

Spike

spikenow.com

يتضمن البريد الوارد القوي الخاص بـ Spike البريد الإلكتروني للمحادثة والمهام والملاحظات والمستندات التعاونية وتخزين الملفات والتقويم الخاص بك، كل ذلك في موجز واحد.

Verizon

Verizon

verizon.com

Verizon هو مشغل شبكة لاسلكية أمريكي كان يعمل سابقًا كقسم منفصل لشركة Verizon Communications تحت اسم Verizon Wireless.

JustCall

JustCall

justcall.io

JustCall هو نظام هاتف قائم على السحابة لفرق المبيعات والدعم عن بعد. يتكامل مع HubSpot وIntercom وPipedrive وSalesforce وأدوات CRM/مكتب المساعدة الأخرى.

Stackfield

Stackfield

stackfield.com

تعاون آمن للغاية لفرق العمل. باعتبارها منصة ألمانية، فإن الأولوية القصوى لـ Stackfields هي حماية بيانات الشركات الأوروبية بأفضل التدابير الممكنة!

Stork

Stork

stork.ai

مساحة عمل فريقك التي تسجل الاجتماعات وتسجلها تلقائيًا. Stork هو برنامج مراسلة صوت وفيديو مزود بتسجيل شاشة قوي للعروض التقديمية غير المتزامنة. اجتماعات أقل. لا مزيد من الاجتماعات الفائتة.

CommPeak

CommPeak

commpeak.com

اكتشف قوة CommPeak: الحل النهائي للاتصالات المستندة إلى السحابة في CommPeak، نحن في مهمة لإحداث ثورة في الاتصالات التجارية القائمة على السحابة، مما يجعلها أسهل وبأسعار معقولة أكثر من أي وقت مضى. نحن ملتزمون بتمكين الأفراد والشركات مثل شركتك من خلال منتجات وخدمات عالية الجودة تؤدي إلى النجاح. لهذا ال...

Cisco

Cisco

cisco.com

Cisco Spaces عبارة عن منصة سحابية تربط الأشخاص والأشياء بالمساحات لتحويل المباني إلى مساحات ذكية. باستخدام قوة أجهزة Cisco كأجهزة استشعار (Catalyst وMeraki وWebex) والنظام البيئي Spaces، تهدف المنصة إلى جعل المباني آمنة وذكية ومستدامة وسلسة. تسخر Cisco Spaces قوة أجهزة وأجهزة الاستشعار التابعة لشركة...

Mitel MiCollab

Mitel MiCollab

mitel.com

Mitel MiCollab عبارة عن منصة للتعاون المؤسسي تعمل على تشغيل الاتصالات بشكل آمن وسريع عندما تحتاج إليها، أينما كنت. الفوائد الرئيسية - كل ما تحتاجه في مكان واحد - تطبيق واحد للصوت والفيديو والمراسلة والتواجد والمؤتمرات والتنقل والتعاون الجماعي - أجهزة متعددة، تجربة واحدة - تجربة اتصالات متسقة عبر جمي...

PhoneLiveStreaming

PhoneLiveStreaming

phonelive.io

يقوم PhoneLiveStreaming بالاتصال بكبار السن وتوصيلهم بالبث المباشر الخاص بك باستخدام هاتف تقليدي في كل مرة يبدأ فيها.

Voximplant

Voximplant

voximplant.com

Voximplant عبارة عن منصة اتصالات كخدمة، فهي تسمح للمطورين بإضافة ميزات اتصالات في الوقت الفعلي (الصوت والفيديو والمراسلة) في تطبيقاتهم دون الحاجة إلى إنشاء أي بنية تحتية خلفية. تم تصميم بنية Voximplant للعمل بدون خادم: يقوم المطورون بتحميل كود JavaScript الخاص بهم إلى السحابة الخاصة بنا ويتم تنفيذ ا...

LoopUp

LoopUp

loopup.com

LoopUp هو حل متميز للمكالمات الجماعية يجعل من السهل استضافة اجتماعات عن بعد عالية الجودة، مع توفير الأمان اللازم لمستخدمي المؤسسات. لا التدريب المطلوب. يثق أكثر من 7000 شركة حول العالم في LoopUp فيما يتعلق باجتماعاتهم المهمة عن بعد بدءًا من المكالمات الجماعية اليومية وحتى الأحداث عالية الوضوح. ومن ب...

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