برامج إنشاء API - التطبيقات الأكثر شعبية
يمكّن برنامج إنشاء واجهة برمجة التطبيقات (API) المستخدمين من إنشاء ونشر واجهات برمجة التطبيقات (APIs) بسرعة في بيئة آمنة. باستخدام واجهة منخفضة التعليمات البرمجية، يمكن للمستخدمين تحديد المعلمات المطلوبة لواجهة برمجة التطبيقات (API)، بينما يتعامل البرنامج مع البرمجة النصية للمنطق والتكوين. يعمل هذا التجريد على تبسيط عملية تصميم واجهة برمجة التطبيقات، مما يسهل إنشاء واجهة برمجة التطبيقات بشكل فوري وآمن. يتيح البرنامج للمستخدمين إعداد الموصلات بسرعة باستخدام أنواع مختلفة من واجهات برمجة التطبيقات (API) القياسية لاسترداد البيانات من قواعد البيانات والشبكات. غالبًا ما يتم إقران برنامج إنشاء واجهة برمجة التطبيقات بأدوات إدارة واجهة برمجة التطبيقات، وهو يساعد المطورين على مراقبة واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بهم والتحكم فيها وتحقيق الدخل منها. ويتضمن عادةً ميزات مثل التحكم المدمج في الوصول، وتحديد المعدل، والوثائق التي يتم إنشاؤها تلقائيًا، مما يساعد المطورين على إنتاج واجهات برمجة التطبيقات عالية الجودة بسرعة. بينما يعمل على تسريع عملية التصميم، يمكن للمطورين أيضًا تعديل البرامج النصية لواجهات برمجة التطبيقات الخاصة بهم لتحسين المنطق والوظيفة.
إرسال تطبيق جديد
Appsmith
appsmith.com
توقف عن التعامل مع البيانات، والبحث عن مكتبة React المثالية، وترميز كل شيء من الصفر. أنشئ أدوات داخلية بشكل أسرع 10 مرات باستخدام Appsmith.
Hasura Cloud
hasura.io
تمنحك Hasura واجهات برمجة تطبيقات GraphQL وREST الفورية على مصادر البيانات الجديدة والحالية. قم بتوصيل Hasura ببياناتك واحصل على واجهات برمجة التطبيقات في أقل من دقيقة.
Syncloop
syncloop.com
Syncloop is a visual API development platform that helps developers create APIs faster and easier. It supports various features such as basic modules, cron jobs, promote builds, team collaboration, wrapper services, and cloud environments. Syncloop also offers different pricing plans for shared, ded...
Presto API
prestoapi.com
PrestoAPI is one of the only no code, cloud based, tools to generate REST API’s. It lets developers instantly generate RESTful APIs from any data source, eliminating back-end development of modern mobile, web, and IoT applications.
Koxy AI
koxy-ai.web.app
Koxy AI is a no-code platform to build AI-powered sevrerless backend with no code and zero config. With Koxy AI you get a cloud-based serverless backend served from 35 regions around the world at the edge, Koxy Database (JSON-based) with unlimited storage, drag-and-drop API builder, and more than 80...
Jetic
jetic.io
Jetic is a cloud-native API and application integration platform based on Apache Camel, enabling developers to engineer, deliver, and maintain scalable APIs and integrations.
BuildShip
buildship.com
BuildShip عبارة عن أداة إنشاء خلفية مرئية ذات كود منخفض تتيح لك شحن واجهات برمجة التطبيقات والوظائف المجدولة والوظائف السحابية الخلفية على الفور. مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، يمكنك إنشاء عقد سير العمل الخاصة بك، والاتصال بأي أداة وقاعدة بيانات وإنشاء واجهة خلفية قابلة للتطوير لتطبيقاتك. يتم دعم Build...