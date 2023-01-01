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Xplenty

Xplenty

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الموقع الإلكتروني: xplenty.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Xplenty على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

SecureETL لتلبية احتياجاتك الأمنية والتنظيمية. اجعل DPO الخاص بك متحمسًا بشأن ETL من خلال احترام القيود الإدارية والتنظيمية لصناعتك.

الموقع الإلكتروني: xplenty.com

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