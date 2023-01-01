أنشئ مساحات أكثر ذكاءً وأمانًا على منصة سحابية موحدة أصبح الأمن المادي حديثًا. قم بإدارة المباني الخاصة بك في أي وقت وفي أي مكان باستخدام حل شامل يجمع الكاميرات الذكية والتحكم في الوصول وأجهزة الاستشعار وعمليات التكامل وأجهزة الإنذار معًا تحت لوح زجاجي واحد.

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