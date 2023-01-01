توفر ANNKE كاميرات وأنظمة أمان عالية الجودة بدقة 4K/5MP/2MP NVR وDVR، مع رؤية ليلية كاملة الألوان، وخوارزمية صور دقيقة، ومواد وأجهزة استشعار من الدرجة الأولى، والمزيد.

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