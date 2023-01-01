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MakeForms

MakeForms

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الموقع الإلكتروني: makeforms.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من MakeForms على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أداة إنشاء النماذج الأقوى والأكثر أمانًا حتى الآن يعمل MakeForms على تمكين الفرق من إنشاء نماذج متقدمة ومذهلة بصريًا بمعايير أمان من الدرجة الأولى، معززة الآن بقدرات الذكاء الاصطناعي.

الموقع الإلكتروني: makeforms.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ MakeForms. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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