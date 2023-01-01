WebCatalog
Polydojo

Polydojo

polydojo.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Polydojo على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

منشئ نماذج متعدد الاستخدامات للأعمال. يمكنك بسهولة إنشاء نماذج الاتصال ونماذج الدفع ونماذج طلبات التوظيف والمزيد.

الموقع الإلكتروني: polydojo.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Polydojo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Cognito Forms

Cognito Forms

cognitoforms.com

forms.app

forms.app

forms.app

Zoho Forms

Zoho Forms

accounts.zoho.com

Sendfly

Sendfly

sendfly.io

KwesForms

KwesForms

kwesforms.com

involve.me

involve.me

app.involve.me

QuestionScout

QuestionScout

admin.questionscout.com

MikeCRM

MikeCRM

mikecrm.com

Balomart

Balomart

balomart.com

S.id

S.id

home.s.id

Paperform

Paperform

paperform.co

Homerun

Homerun

app.homerun.co

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية