تقدم Edge Impulse أحدث أدوات التعلم الآلي، مما يمكّن جميع المؤسسات من إنشاء منتجات أكثر ذكاءً. تعمل تقنيتنا على تمكين المطورين من جلب المزيد من منتجات الذكاء الاصطناعي إلى السوق بشكل أسرع، وتساعد فرق المؤسسة على تطوير حلول خاصة بالصناعة بسرعة في أسابيع بدلاً من سنوات. يوفر Edge Impulse أتمتة قوية وقدرات منخفضة التعليمات البرمجية لتسهيل إنشاء مجموعات بيانات قيمة وتطوير الذكاء الاصطناعي المتقدم من خلال تدفق البيانات. مع ما يزيد عن 75000 مطور وشراكات مع أفضل بائعي السيليكون، يقدم Edge Impulse تجربة تكامل سلسة للتحقق من الصحة والنشر بثقة عبر أكبر نظام بيئي للأجهزة.

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