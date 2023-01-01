WebCatalog
Verkada

Verkada

verkada.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Verkada على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قم بإدارة الكاميرات من منصة سهلة الاستخدام والوصول إلى اللقطات عن بعد. 30 يوما تجربة مجانية. نظام كاميرا أمني بسيط وآمن وقابل للتطوير.

الموقع الإلكتروني: verkada.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Verkada. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

SproutVideo

SproutVideo

sproutvideo.com

EspritBooks

EspritBooks

espritbooks.com

Calendar Budget

Calendar Budget

calendarbudget.com

Lorex

Lorex

lorex.com

BeeBole

BeeBole

beebole-apps.com

Alfred WebViewer

Alfred WebViewer

alfred.camera

Document360

Document360


IndieMade

IndieMade

indiemade.com

AppDirect

AppDirect

appdirect.com

OpusTime

OpusTime

opustime.com

Kisi

Kisi

getkisi.com

Storyblocks

Storyblocks

storyblocks.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية