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CDNetworks

CDNetworks

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الموقع الإلكتروني: cdnetworks.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CDNetworks على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تأسست CDNetworks في عام 2000، وهي شبكة توصيل محتوى كاملة الخدمات (CDN) توفر التكنولوجيا والبنية التحتية للشبكة وخدمات العملاء لتوصيل محتوى وتطبيقات الإنترنت. وتضع الشركة نفسها كمزود متعدد الجنسيات لخدمات توصيل المحتوى، مع التركيز بشكل خاص على أسواق الإنترنت الناشئة، بما في ذلك أمريكا الجنوبية والهند والصين. تتكون شبكة توصيل المحتوى الخاصة بالشركة من 1500 نقطة تواجد (PoPs) في خمس قارات. تشمل الخدمات CDN، وتسريع الفيديو، وحماية DDoS، والتخزين السحابي، ووسيط أمان الوصول إلى السحابة (CASB)، وجدار حماية تطبيقات الويب (WAF)، ونظام DNS المُدار مع موازنة التحميل السحابي. تشمل الفروق الرئيسية عددًا كبيرًا من نقاط الظهور العالمية، والتواجد الجيد على الشبكة في الصين وروسيا، والعملاء البارزين مثل Forbes وSamsung وHyundai. لدى CDNetworks مكاتب في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والصين واليابان والمملكة المتحدة وسنغافورة. قامت CDNetworks بتغيير ألوان شعارها في عام 2018 من اللون الأزرق والأخضر إلى لون متعدد الألوان، مضيفة شعار "تسريع، تأمين، تحكم". تم نقل المقر الرئيسي إلى سنغافورة في نهاية عام 2018 من هونج كونج.

الموقع الإلكتروني: cdnetworks.com

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