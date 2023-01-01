WebCatalog

PagerDuty

PagerDuty

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: pagerduty.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من PagerDuty على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

PagerDuty هي شركة حوسبة سحابية أمريكية متخصصة في منصة الاستجابة للحوادث SaaS لأقسام تكنولوجيا المعلومات. اعتبارًا من عام 2018، جمعت الشركة ما يزيد عن 170 مليون دولار أمريكي من تمويل المشروع. وقد تم الاعتراف بها من قبل فوربس في "Cloud 100" بالإضافة إلى قائمة USA Today لأفضل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم من حيث التنوع في عام 2018. يقع المقر الرئيسي لشركة PagerDuty في سان فرانسيسكو ولها عمليات في تورونتو، أتلانتا، المملكة المتحدة، وأستراليا. تم تصميم منصتها لتنبيه العملاء إلى الاضطرابات والانقطاعات من خلال التعلم الآلي والأتمتة. يعمل البرنامج كخدمة مستقلة أو يمكن دمجه في أنظمة تكنولوجيا المعلومات الحالية. ومن بين العملاء البارزين شركة GE، وVodafone، وBox.com، وClover Network، وAmerican Eagle Outfitters.

الموقع الإلكتروني: pagerduty.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ PagerDuty. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

BetterCloud

BetterCloud

bettercloud.com

Poll Everywhere

Poll Everywhere

polleverywhere.com

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

TuneIn

TuneIn

tunein.com

TravelPerk

TravelPerk

travelperk.com

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Rackspace

Rackspace

rackspace.com

SnapLogic

SnapLogic

snaplogic.com

UPS

UPS

ups.com

Food Network

Food Network

foodnetwork.com

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية