PagerDuty هي شركة حوسبة سحابية أمريكية متخصصة في منصة الاستجابة للحوادث SaaS لأقسام تكنولوجيا المعلومات. اعتبارًا من عام 2018، جمعت الشركة ما يزيد عن 170 مليون دولار أمريكي من تمويل المشروع. وقد تم الاعتراف بها من قبل فوربس في "Cloud 100" بالإضافة إلى قائمة USA Today لأفضل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم من حيث التنوع في عام 2018. يقع المقر الرئيسي لشركة PagerDuty في سان فرانسيسكو ولها عمليات في تورونتو، أتلانتا، المملكة المتحدة، وأستراليا. تم تصميم منصتها لتنبيه العملاء إلى الاضطرابات والانقطاعات من خلال التعلم الآلي والأتمتة. يعمل البرنامج كخدمة مستقلة أو يمكن دمجه في أنظمة تكنولوجيا المعلومات الحالية. ومن بين العملاء البارزين شركة GE، وVodafone، وBox.com، وClover Network، وAmerican Eagle Outfitters.

الموقع الإلكتروني: pagerduty.com

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