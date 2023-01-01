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Food Network

Food Network

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الموقع الإلكتروني: foodnetwork.com

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Food Network هي قناة كابل أمريكية أساسية مملوكة لشركة Television Food Network, G.P.، ​​وهي مشروع مشترك وشراكة عامة بين شركة Discovery, Inc. (التي تمتلك 69% من حصة ملكية الشبكة) وNexstar Media Group (التي تمتلك 31% المتبقية). ). على الرغم من هيكل الملكية هذا، تتم إدارة القناة وتشغيلها كقسم من Discovery Networks US. تبث القناة برامج عرضية خاصة ومنتظمة حول الطعام والطهي. بالإضافة إلى مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك، تمتلك Food Network مكاتب في أتلانتا، ولوس أنجلوس، وسان فرانسيسكو، وشيكاغو، وديترويت، وجيرسي سيتي، وسينسيناتي، ونوكسفيل. اعتبارًا من سبتمبر 2018، حصلت 91 مليون أسرة على شبكة الغذاء (98.6% من الأسر التي لديها كابل) في الولايات المتحدة.

الموقع الإلكتروني: foodnetwork.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Food Network. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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