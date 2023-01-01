ESPN (في الأصل اسم أولي لشبكة برمجة الترفيه والرياضة) هي قناة رياضية أمريكية متعددة الجنسيات مملوكة لشركة ESPN Inc.، مملوكة بشكل مشترك لشركة والت ديزني (80%) وهيرست كوميونيكيشنز (20%). تأسست الشركة في عام 1979 على يد بيل راسموسن مع ابنه سكوت راسموسن وإد إيغان. تبث ESPN في المقام الأول من مرافق الاستوديو الموجودة في بريستول، كونيتيكت. تدير الشبكة أيضًا مكاتب في ميامي ومدينة نيويورك وسياتل وشارلوت ولوس أنجلوس. يشغل جيمس بيتارو حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة ESPN، وهو المنصب الذي شغله منذ 5 مارس 2018، بعد استقالة جون سكيبر في 18 ديسمبر 2017. في حين أن ESPN هي واحدة من أنجح الشبكات الرياضية، فقد كان هناك الكثير من الانتقادات لـ ESPN . ويشمل ذلك اتهامات بالتغطية المتحيزة، وتضارب المصالح، والخلافات مع المذيعين والمحللين الأفراد. اعتبارًا من سبتمبر 2018، أصبحت ESPN متاحة لحوالي 86 مليون أسرة تلفزيونية (93.2% من الأسر التي لديها تلفزيون مدفوع) في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى القناة الرئيسية والقنوات السبع المرتبطة بها في الولايات المتحدة، تبث ESPN في أكثر من 200 قناة. بلدان. وهي تدير قنوات إقليمية في أستراليا والبرازيل وأمريكا اللاتينية والمملكة المتحدة. وفي كندا، تمتلك حصة 20% في الشبكة الرياضية (TSN) وشبكاتها الخمس الشقيقة. في عام 2011، تم تأريخ تاريخ ESPN وصعودها في هؤلاء الرجال لديهم كل المتعة. إنه كتاب واقعي كتبه جيمس أندرو ميلر وتوم شيلز ونشرته شركة ليتل براون آند كومباني.

الموقع الإلكتروني: espn.com

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