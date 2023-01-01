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هي شركة نشر صحف كندية مملوكة لعائلة دينيس ليفر في هاليفاكس، نوفا سكوتيا، أصحاب صحيفة كرونيكل هيرالد. تمتلك شركة Saltwire 23 صحيفة يومية وأسبوعية في كندا الأطلسية. تأسست الشركة في عام 2017 من خلال شرائها 27 صحيفة من شركة Transcontinental.

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