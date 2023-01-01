WebCatalog
Cartoon Network

Cartoon Network

cartoonnetwork.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Cartoon Network على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

كرتون نتورك هي قناة تلفزيونية كابل أمريكية مملوكة لشركة وارنر براذرز ديسكفري. إنها جزء من The Cartoon Network, Inc.، وهو قسم يشمل أيضًا أنشطة البث والإنتاج لـ Boomerang وCartoonito وAdult Swim وToonami ضمن نطاق اختصاصه.

الموقع الإلكتروني: cartoonnetwork.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Cartoon Network. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Adult Swim

Adult Swim

adultswim.com

Food Network

Food Network

foodnetwork.com

CNN

CNN

edition.cnn.com

STARZ

STARZ

starz.com

QVC

QVC

qvc.com

Xfinity

Xfinity

login.xfinity.com

getTV

getTV

get.tv

The Weather Channel

The Weather Channel

weather.com

Apple TV+

Apple TV+

tv.apple.com

Verizon

Verizon

verizon.com

Rotten Tomatoes

Rotten Tomatoes

rottentomatoes.com

The Roku Channel

The Roku Channel

therokuchannel.roku.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية