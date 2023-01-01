كرتون نتورك هي قناة تلفزيونية كابل أمريكية مملوكة لشركة وارنر براذرز ديسكفري. إنها جزء من The Cartoon Network, Inc.، وهو قسم يشمل أيضًا أنشطة البث والإنتاج لـ Boomerang وCartoonito وAdult Swim وToonami ضمن نطاق اختصاصه.

الموقع الإلكتروني: cartoonnetwork.com

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