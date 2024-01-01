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شبكة كيبل نيوز إنترناشيونال أو سي إن إن إنترناشيونال (سي إن إن آي، التي تُعرف ببساطة على الهواء باسم سي إن إن) هي قناة تلفزيونية دولية وموقع إلكتروني مملوك لشركة سي إن إن العالمية. تنقل CNN International برامج متعلقة بالأخبار في جميع أنحاء العالم. وهي تتعاون مع مكاتب الأخبار الوطنية والدولية التابعة لشبكة CNN الشقيقة.

الموقع الإلكتروني: edition.cnn.com

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