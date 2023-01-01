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STARZ

STARZ

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الموقع الإلكتروني: starz.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من STARZ على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Starz هي شبكة تلفزيون أمريكية متميزة تعمل بالكابل والأقمار الصناعية مملوكة لشركة Lions Gate Entertainment، وهي الملكية الرئيسية للشركة الأم Starz Inc. تتكون البرمجة على Starz من الصور المتحركة التي تم إصدارها مسرحيًا والمسلسلات التلفزيونية الأصلية التي يتم عرضها لأول مرة.

الموقع الإلكتروني: starz.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ STARZ. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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