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Starz هي شبكة تلفزيون أمريكية متميزة تعمل بالكابل والأقمار الصناعية مملوكة لشركة Lions Gate Entertainment، وهي الملكية الرئيسية للشركة الأم Starz Inc. تتكون البرمجة على Starz من الصور المتحركة التي تم إصدارها مسرحيًا والمسلسلات التلفزيونية الأصلية التي يتم عرضها لأول مرة.

الموقع الإلكتروني: starz.com

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