QVC هي شبكة تلفزيونية أمريكية مجانية، وقناة تسوق رائدة متخصصة في التسوق المنزلي المتلفز، مملوكة لمجموعة قريت للبيع بالتجزئة.

الموقع الإلكتروني: qvc.com

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