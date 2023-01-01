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The Container Store

The Container Store

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الموقع الإلكتروني: containerstore.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من The Container Store على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

The Container Store Group, Inc. هي شركة أمريكية متخصصة في سلسلة متاجر التجزئة التي تدير The Container Store، الذي يقدم منتجات التخزين والتنظيم والخزائن المخصصة.

الموقع الإلكتروني: containerstore.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ The Container Store. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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