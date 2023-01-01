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Adult Swim

Adult Swim

adultswim.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Adult Swim على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

ابحث عن برامجك المفضلة، أو قم بالدردشة عبر البث المباشر، أو احصل على معلومات الحدث، أو فقط قم بالتحديق بفارغ الصبر. اتصالك. Adult Swim هي قناة تلفزيونية كابلية ليلية أمريكية موجهة للبالغين تشترك في مساحة القناة مع شبكة الكابل الأساسية Cartoon Network ويتم برمجتها بواسطة استوديو الإنتاج الداخلي الخاص بها، شارع ويليامز. وهي جزء من مجموعة وسائل الإعلام الأمريكية Warner Bros. Discovery.

الموقع الإلكتروني: adultswim.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Adult Swim. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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