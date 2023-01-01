ابحث عن برامجك المفضلة، أو قم بالدردشة عبر البث المباشر، أو احصل على معلومات الحدث، أو فقط قم بالتحديق بفارغ الصبر. اتصالك. Adult Swim هي قناة تلفزيونية كابلية ليلية أمريكية موجهة للبالغين تشترك في مساحة القناة مع شبكة الكابل الأساسية Cartoon Network ويتم برمجتها بواسطة استوديو الإنتاج الداخلي الخاص بها، شارع ويليامز. وهي جزء من مجموعة وسائل الإعلام الأمريكية Warner Bros. Discovery.

الموقع الإلكتروني: adultswim.com

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