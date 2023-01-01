WebCatalog
9Now

9Now

9now.com.au

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من 9Now على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

شاهد التلفزيون عبر الإنترنت مع 9Now، خدمة الفيديو حسب الطلب من القناة 9، وقم ببث البرامج التلفزيونية المجانية على الهاتف المحمول والكمبيوتر اللوحي والتلفزيون والكمبيوتر والأجهزة الأخرى

الموقع الإلكتروني: 9now.com.au

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