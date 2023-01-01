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Peacock TV

Peacock TV

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الموقع الإلكتروني: peacocktv.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Peacock TV على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

شاهد البرامج التلفزيونية والأفلام عبر الإنترنت مع Peacock. قم ببث العروض والأفلام المميزة وأصول Peacock الأصلية الحصرية والأخبار المباشرة والرياضة والمزيد.

الموقع الإلكتروني: peacocktv.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Peacock TV. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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