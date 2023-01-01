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Disney+ Hotstar هي أكبر منصة بث متميزة في الهند مع أكثر من 100000 ساعة من الدراما والأفلام بـ 17 لغة، وتغطية لكل الأحداث الرياضية العالمية الكبرى.

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