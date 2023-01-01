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Hotstar

Hotstar

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الموقع الإلكتروني: hotstar.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Hotstar على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Disney+ Hotstar هي أكبر منصة بث متميزة في الهند مع أكثر من 100000 ساعة من الدراما والأفلام بـ 17 لغة، وتغطية لكل الأحداث الرياضية العالمية الكبرى.

الموقع الإلكتروني: hotstar.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Hotstar. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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