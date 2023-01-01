WebCatalog
DisneyNOW

DisneyNOW

disneynow.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من DisneyNOW على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

شاهد الحلقات الكاملة لقناة ديزني المفضلة لديك وعروض Disney Junior وDisney XD! بالإضافة إلى ذلك، يمكنك مشاهدة الأفلام ومقاطع الفيديو وممارسة الألعاب! شاهد أفضل ما في Disney TV على DisneyNOW!

الموقع الإلكتروني: disneynow.com

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