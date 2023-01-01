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NBC

NBC

nbc.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

شاهد الحلقات الكاملة لعروض NBC الحالية والكلاسيكية عبر الإنترنت. بالإضافة إلى العثور على المقاطع والمعاينات والصور والميزات الحصرية عبر الإنترنت على NBC.com.

الموقع الإلكتروني: nbc.com

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