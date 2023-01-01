WebCatalog
The Hill

The Hill

thehill.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من The Hill على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تغطية الكونغرس والسياسة مع التركيز على الأعمال التجارية والضغط والحملات السياسية وما يجري في الكابيتول هيل. اقرأ الأخبار والتحليلات ومقالات الرأي عبر مجموعة متنوعة من الفئات، بما في ذلك مجلس الشيوخ ومجلس النواب والإدارة والحملة والأعمال وجماعات الضغط والمدونات الموضعية. شاهد مقاطع فيديو لتقارير من العاصمة، بالإضافة إلى حلقات كاملة من برامجنا الحوارية السياسية.

الموقع الإلكتروني: thehill.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ The Hill. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

NBC

NBC

nbc.com

Nick

Nick

nick.com

TV Guide

TV Guide

tvguide.com

The Nation

The Nation

thenation.com

USA Network

USA Network

usanetwork.com

Recharge

Recharge

rechargenews.com

DisneyNOW

DisneyNOW

disneynow.com

Newsweek

Newsweek

newsweek.com

Bravo TV

Bravo TV

bravotv.com

SBS On Demand

SBS On Demand

sbs.com.au

Emerging Europe

Emerging Europe

emerging-europe.com

PBS Video

PBS Video

pbs.org

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية