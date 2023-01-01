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The Nation

The Nation

thenation.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

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The Nation هي أقدم مجلة أسبوعية تصدر باستمرار في الولايات المتحدة، وتغطي الأخبار والآراء والتحليلات السياسية والثقافية التقدمية.

الموقع الإلكتروني: thenation.com

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