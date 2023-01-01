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The News Minute

The News Minute

thenewsminute.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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The News Minute - TNM هي منصة رقمية مستقلة تغطي آخر أخبار جنوب الهند من الولايات الخمس وهي أندرا براديش وتيلانجانا وكارناتاكا وتاميل نادو وكيرالا. ابق على اطلاع دائم بالأحداث الجارية والأخبار والطقس والرؤى حول القضايا السياسية والاجتماعية من جنوب الهند.

الموقع الإلكتروني: thenewsminute.com

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