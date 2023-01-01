الفهم يؤتي ثماره - WirtschaftsWoche: مجلة الأعمال الرائدة في ألمانيا. الأشياء الحاسمة حول الشركات والمالية والنجاح والتكنولوجيا. Wirtschaftswoche هي مجلة أخبار أعمال أسبوعية ألمانية تصدر في ألمانيا. "الاقتصاد" يعني الاقتصاد و"Woche" هو الأسبوع.

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