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WirtschaftsWoche

WirtschaftsWoche

wiwo.de

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

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الفهم يؤتي ثماره - WirtschaftsWoche: مجلة الأعمال الرائدة في ألمانيا. الأشياء الحاسمة حول الشركات والمالية والنجاح والتكنولوجيا. Wirtschaftswoche هي مجلة أخبار أعمال أسبوعية ألمانية تصدر في ألمانيا. "الاقتصاد" يعني الاقتصاد و"Woche" هو الأسبوع.

الموقع الإلكتروني: wiwo.de

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