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DER SPIEGEL

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الموقع الإخباري الرائد في ألمانيا. كل شيء مهم من السياسة والأعمال والرياضة والثقافة والعلوم والتكنولوجيا وأكثر من ذلك.

الموقع الإلكتروني: spiegel.de

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